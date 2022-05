Laura Verkijk is per mei 2022 de nieuwe Chief Nursing Information Officer (CNIO) van Meander Medisch Centrum. Zij gaat op bestuurlijk niveau meepraten over digitalisering en innovatie namens de verpleegkundige beroepsgroep in Meander. Met deze nieuwe functie wil Meander een brug slaan tussen de verpleegkundigen en ICT.

De nieuwe CNIO heeft een achtergrond als verpleegkundige en als business-consultant bij de afdeling Informatisering & Automatisering van het ziekenhuis. “Als je een medewerker uit de zorg en een ICT’er laat praten, praten zij eigenlijk niet dezelfde taal”, zegt Verkijk. “Als CNIO ga ik samen met een team de vertaalslag maken tussen deze twee werelden.”

Effectieve digitalisering

“Voor een effectieve digitalisering in de zorg wil ik ervoor zorgen dat er een team komt waarmee ik samen de knelpunten analyseer en kansen benut. Dit is nodig om te zorgen voor goede oplossingen die tijd opleveren en niet extra werk kosten voor de verpleegkundigen. Daarnaast wil ik de verpleegkundigen in Meander nog beter voorbereiden op de digitalisering en toekomstige veranderingen. Het delen van kennis is essentieel om te zorgen dat we klaar zijn voor de zorg van morgen.”