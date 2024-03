Meander verkoopt voormalig zorggebouw BarbaraHoes

Stichting MeanderGroep Zuid-Limburg zet in Brunssum het BarbaraHoes in de etalage. Dat meldt Vastgoed Journaal.

Het BarbaraHoes werd voorheen gebruikt als zorggebouw. Momenteel verhuurt Meander het gebouw aan de gemeente voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Volgens Vastgoed Journaal wil Meander het gebouw verkopen aan een “gegoede gebruiker of belegger of ontwikkelaar”. Meander wil het BarbareHoes niet verkopen aan een partij die hier intra- of extramurale zorg voor ouderen wil aanbieden, aldus Vastgoed Journaal.

Voor de verkoop is toestemming van het College Sanering Zorginstellingen (CSZ) nodig.