Meander weer in gesprek met VGZ, opnamestop opgeheven

Zorggroep Meander heeft de opnamestop voor patiënten van zorgverzekeraar VGZ opgeheven en gaat weer in gesprek met VGZ over het budget voor eerstelijnsverblijf (ELV).

Donderdag werd een opnamestop vanaf 21 juli afgekondigd voor nieuwe cliënten met een verzekering van VGZ. Het afgesproken plafond was bereikt. Meander zei toen te hopen dat er meer budget zou komen vanuit VGZ. Voor de wijkverpleging en de revalidatiezorg die de zorggroep aanbiedt, gold de opnamestop voorlopig niet.

Onder VGZ vallen de volgende zorgverzekeringen: UMC zorgverzekering, IZA, Univé, Zekur, Bewuzt, IZ, Promovendum, National Academic en Besured.

Positief

Een woordvoerder van Meander legt uit dat de organisatie positief in de onderhandelingen staat, maar “mocht blijken dat we er niet uitkomen, dan zullen we nieuwe opnamestop afkondigen”. Vorig jaar had de zorginstelling met CZ eenzelfde situatie waarin een opnamestop werd afgekondigd. Hoe groot de relatie met VGZ is, kan de woordvoerder niet zeggen.

Oplossing

Een woordvoerder van VGZ vertelt dat de gesprekken nooit zijn gestopt en dat er wordt gekeken naar een oplossing. De zorginstelling en de verzekeraar zijn al enige tijd in onderhandeling “omdat er iets knelde”. De voorlichter kan niet zeggen of er opnieuw een opnamestop dreigt.