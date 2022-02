Geboortezorg Limburg wordt volledig onderdeel van de MeanderGroep. MeanderGroep was al voor de helft eigenaar van de geboortezorgorganisatie. Na toestemming van de NZa is onlangs een koopovereenkomst gesloten en zijn de overig aandelen overgenomen van Envida.

MeanderGroep levert jaarlijksverpleging, verzorging en ondersteuning aan meer dan 20.000 klanten en bewoners van alle leeftijden en is met ongeveer 5.000 medewerkers één van de grootste werkgevers in de regio Parkstad.

Geboortezorg Limburg ondersteunt op jaarbasis 4.000 jonge ouders in de kraamtijd. Dit is bijna de helft van alle geboortes in Limburg. Geboortezorg Limburg is actief in de gehele provincie Limburg en telt 230 medewerkers.