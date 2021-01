MeanderGroep pioniert met Fitch-rating

MeanderGroep Zuid-Limburg laat met trots weten een AA-rating van Fitch bemachtigd te hebben. Daarmee is MeanderGroep naar eigen zeggen de eerste organisatie in de ouderenzorg die door de Amerikaanse kredietbeoordelaar is gewaardeerd.

“Deze rating bevestigt het vertrouwen in een gezonde financiële toekomst op basis van de business case die wij samen met onze stakeholders hebben ontwikkeld”, zegt Michael Ehlen, lid raad van bestuur. “Alle investeringen die wij doen hebben uiteraard als einddoel om de levenskwaliteit van mensen, in ons geval veelal ouderen, naar een hoger niveau te brengen. We zijn dan ook trots dat we dit samen hebben weten te bereiken.”

Positief bericht

Volgens Ehlen reikt het belang van de beoordeling verder dan de eigen organisatie. “Met deze rating wordt het belang van de ouderenzorg in Nederland onderstreept. De verankering van de zorg voor ouderen in onze samenleving draagt bij aan een stabiele kasstroom. Voor ouderenzorginstellingen in Nederland is dit een positief bericht.”

Gunstiger voorwaarden

De keuze voor het ratingstraject is volgen stafdirecteur Dennis Welters ingegeven door de omvang van het investeringsprogramma. “Uit onderzoek en gesprekken bleek dat een rating een waardevolle toevoeging is voor een financieringstraject”, alldus Welters. “De rating geeft Meander een extra onafhankelijk label als stabiele en betrouwbare partner met als voordeel een bredere toegang tot financiering tegen mogelijk gunstigere voorwaarden.”