Medewerker GGD Amsterdam geschorst om grensoverschrijdend gedrag

Een hulpverlener van het Centrum voor Seksuele Gezondheid (CSG) van de GGD Amsterdam is geschorst vanwege grensoverschrijdend gedrag. Dat schrijven burgemeester Femke Halsema en wethouder Alexander Scholtes (Publieke gezondheid en preventie) in een brief aan de gemeenteraad dinsdag. De burgemeester en wethouder vragen de rechter om de arbeidsovereenkomst zo snel mogelijk te beëindigen “op grond van ernstig verwijtbaar en grensoverschrijdend handelen”.

De GGD Amsterdam kreeg 23 januari een klacht van een cliënt binnen over de betrokken hulpverlener, waarna Bureau Integriteit op 24 januari werd gevraagd een intern onderzoek te doen. De hulpverlener is sinds de melding geschorst.

Nader onderzoek

Uit het onderzoek, dat op 26 mei werd afgerond, komt naar voren dat de hulpverlener “in elk geval twee cliënten privé heeft benaderd ten behoeve van het maken van een afspraak met het kennelijke doel van intiem contact”, schrijven Halsema en Scholtes in de brief. “Contacten vonden plaats op de polikliniek en daarnaast is één cliënt (op uitnodiging van betrokkene) ook bij de medewerker thuis geweest.” Op dit moment is nog niet uit te sluiten “dat er meer ernstig verwijtbare gedragingen door betrokkene zijn geweest”. “Om deze reden zullen wij de komende periode nader onderzoek starten naar het handelen in het verleden van betrokken hulpverlener.” Dat onderzoek wordt gedaan door een extern bureau.

Bij uitstek

Het gedrag van de hulpverlener is “ontoelaatbaar”, vinden de burgemeester en wethouder. “Het CSG, wiens kerntaak het is om te werken aan de seksuele gezondheid van de Amsterdammer, moet bij uitstek een omgeving zijn, waar contacten met medewerkers van de GGD veilig en betrouwbaar zijn. Juist hier heeft een medewerker misbruik gemaakt van zijn positie als hulpverlener van kwetsbare cliënten. Hiermee heeft betrokkene het belang van de cliënten, dat van de gemeente en daarmee van de GGD ernstige schade toegebracht.”

Er is een melding gemaakt bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, gezien het om een BIG-geregistreerde medewerker gaat, aldus Halsema en Scholtes. (ANP)