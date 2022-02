Medewerker Rotterdams ziekenhuis aangehouden voor zedendelicten

De verdachte medewerker is een 53-jarige man uit Dordrecht. Hij is voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hij mag van de rechter onder strenge voorwaarden zijn strafzaak in vrijheid afwachten. Het onderzoek in de zaak loopt nog. Over mogelijke slachtoffers, de aard van de delicten en het aantal vergrijpen wil de politie niets zeggen.

Zedendelicten

Het ziekenhuis meldt dat het de afgelopen maanden “meerdere meldingen heeft gekregen van grensoverschrijdend gedrag” en heeft aangifte gedaan van zedendelicten bij de politie. De medewerker is in november vorig jaar na de eerste melding door zijn werkgever op non-actief gesteld. (ANP)