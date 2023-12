Medewerker zorgorganisatie die door storm onder boom terechtkwam, overleden

De medewerker van zorgorganisatie Zozijn die donderdagmiddag in het Gelderse Wilp onder een omvallende boom terechtkwam, is aan haar verwondingen overleden. Dat meldt haar werkgever, zorgorganisatie Zozijn. De 39-jarige vrouw uit Deventer fietste met een cliënt van Zozijn op een duofiets op de Molenallee in het dorp, toen door storm Pia een boom omwaaide. Ze raakte zwaargewond en is later aan haar verwondingen overleden, aldus Zozijn. De cliënt liep een gekneusde pols op, maar is verder ongedeerd volgens de organisatie.