Medewerkers bedenken 8.000 ideeën tegen administratieve druk

Bijna de helft van de zorg- en welzijnsmedewerkers is minimaal 25 procent van de werktijd kwijt aan administratie. Dat blijkt uit onderzoek van FNV Zorg & Welzijn dat door 6.146 werknemers uit de sector is ingevuld. De deelnemers aan het onderzoek vulden samen zo’n 8.000 ideeën in om de hoeveelheid administratie terug te brengen.

Een flink aantal van deze taken vinden zorg- en welzijnsmedewerkers overbodig of dubbelop, zoals veel dezelfde formulieren invullen of administratie voor niet zorg- en welzijnsgerichte taken. Maar ook pijn meten bij patiënten zonder pijn, alles wat een kind op een kinderdagverblijf doet bijhouden in dagboekjes en dagelijkse schoonmaaklijstjes aftekenen.

Automatisering

Ook zegt 73 procent dat de tijd die ze aan administratie besteden de laatste vijf jaar is toegenomen. Bert de Haas, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: “Slechts vier op de tien van de deelnemers is van mening dat de administratieve druk door automatisering minder wordt. We moeten echt iets anders verzinnen. Er moet geluisterd gaan worden naar de ideeën van de werkvloer en die zijn er volop, blijkt wel uit alle input die we ontvingen.’

Koelkasttemperatuur

De deelnemers aan het onderzoek vulden samen zo’n 8.000 ideeën in om de hoeveelheid administratie terug te brengen. Variërend van: ‘meer vertrouwen, minder controle’ en ‘alleen notities maken bij bijzonderheden’ tot hele concrete ideeën, zoals een pleidooi voor ‘een systeem waarbij je één keer inlogt en per patiënt alles kunt registreren’ en ‘stoppen met het dagelijks noteren van de koelkasttemperatuur’.

Betere zorg

69 procent van de werknemers verwacht dat patiënten betere zorg en ondersteuning krijgen als ze minder administratie hoeven te doen. Slechts 12 procent denkt dat dat geen invloed heeft. Voor driekwart neemt het werkplezier toe bij minder administratie.

Zorgverzekeraars

De belangrijkste reden waarom de administratie niet minder wordt, zijn de zorgverzekeraars die steeds meer eisen stellen, stelt 31 procent van de deelnemers. Ook de eigen organisatie vraagt om steeds meer registratie van werkzaamheden (20 procent). 14 procent zegt dat het komt door een gebrek aan vertrouwen in de professional. 17 procent geeft aan dat ze het gevoel hebben dat ze veel moeten verantwoorden of zich moeten indekken. Ook vanuit het ministerie VWS en gemeente komen steeds meer eisen, vinden ze.