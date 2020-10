Medewerkers en patiënten besmet in ziekenhuis Nieuwegein

Interessant voor u

Nieuws

Philips verliest kort geding over misgelopen opdracht Defensie

Zorgtechnologieconcern Philips heeft een kort geding verloren van de Nederlandse staat over een opdracht voor de levering van defibrillatoren aan het ministerie van Defensie. In de zaak eiste de multinational dat de aan een ander bedrijf gegunde order zou worden teruggedraaid vanwege vermeende fouten in de aanbestedingsprocedure. Maar de rechter in Den Haag ging daar niet in mee.