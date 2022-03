Medewerkers gehandicaptenzorg eisen meer geld van politiek

Ongeveer 200 leden van FNV Zorg & Welzijn die werkzaam zijn in de gehandicaptenzorg voerden dinsdag actie in Utrecht voor meer geld vanuit de politiek. Eind vorige week is na maanden van moeizaam onderhandelen een resultaat bereikt voor een nieuwe cao voor de 190.000 werknemers in de gehandicaptenzorg. “Alleen worden hiermee de achterstanden in salaris op de marktsector nog niet ingehaald. Daar is meer geld voor nodig vanuit Den Haag”, zegt Karim Skalli, FNV-bestuurder Gehandicaptenzorg.