Medewerkers gehandicaptenzorg voelen bezuinigingen op de werkvloer

Een vacaturestop, minder uren ingeroosterd worden, cliënten die alleen nog maar de basiszorg ontvangen en een toename van de werkdruk. Ruim driekwart van de medewerkers in de gehandicaptenzorg, krijgt duidelijke signalen over bezuinigingen binnen de organisatie. Dat blijkt uit een enquête van FNV Zorg & Welzijn.

Aanleiding voor de enquête waren signalen van FNV-leden over aangekondigde bezuinigingen en aangepaste werkroosters. Aan de vragenlijst deden 2.984 werknemers in de gehandicaptenzorg mee.

Bezuinigingen

Driekwart van de respondenten geeft aan duidelijke signalen over bezuinigingen binnen de organisatie te krijgen. Op de vraag of ze hier al gevolgen van ondervinden, zegt ruim 80 procent ja. Tussen de regio’s zijn er grote verschillen. Zo geeft 80 tot 88 procent van de respondenten uit de drie noordelijke provincies en Zeeland aan signalen te krijgen over bezuinigingen. In Noord-Holland en Zuid-Holland ervaart 62 en 70 procent van de medewerkers signalen.

De meest genoemde gevolgen zijn toename van werkdruk, niet ingeroosterd worden voor de volledige contracturen en minder of helemaal geen inzet van uitzendkrachten of zzp’ers. Respondenten geven ook aan dat er minder tijd is om met de cliënt een boodschap te doen, te knutselen, te zwemmen of te zingen. Ook een bezoek aan een huisarts of ziekenhuis en het vieren van een verjaardag schiet er wel eens bij in. “Eén van de respondenten vertelt dat er al wordt gesproken over ‘bed bad brood’. En dat cliënten activiteiten die hier buiten vallen zelf moeten bekostigen”, meldt de vakbond. “Al die bezuinigingen veroorzaken onzichtbaar leed zowel bij werknemers als cliënten”, aldus Nicole Jansen, persoonlijk begeleider wonen in de gehandicaptenzorg.

Sector verlaten

De FNV meldt dat steeds meer werknemers erover nadenken de sector te verlaten. “Het is dan ook onbegrijpelijk dat je in tijden van personeelskrapte medewerkers niet voor al hun volledige contracturen inroostert. Bovendien worden de uren ook vaak versnipperd ingeroosterd. Daarmee komt de werk-privébalans ook nog meer onder druk”, reageert Saida Youssef, bestuurder FNV Zorg & Welzijn.

Rode cijfers

Vorige week meldde Skipr dat zo’n 32,8 procent van de gehandicaptenzorginstellingen rode cijfers verwacht te schrijven. Hoewel de Tweede Kamer vorige week de geplande 193 miljoen euro op de langdurige zorg terugdraaide, is Youssef er niet gerust op. “De zorgkantoren hebben de budgetten voor 2024 al verdeeld.”

Op 6 maart debatteert de VWS-commissie over arbeidsmarktbeleid in de zorg. De FNV-bestuurder noemt dat een belangrijk moment voor onder meer de werknemers in de gehandicaptenzorg.