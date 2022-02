Medewerkers jeugdzorg staken op 15 maart

Mensen die in de jeugdzorg werken, leggen op 15 maart hun werk neer. Ze staken 24 uur lang. Volgens de aankondiging van vakbond FNV zijn de duizenden medewerkers boos over “aangekondigde bezuinigingen, torenhoge werkdruk, ellenlange wachtlijsten en het uitblijven van een fatsoenlijke cao”.

Het wordt de tweede staking in de jeugdzorg ooit, aldus de bond. De eerste keer was in 2019.

De FNV wil dat bezuinigingen op de jeugdzorg niet doorgaan, dat het geld dat gemeenten krijgen ook echt aan jeugdzorg wordt uitgegeven en dat medewerkers loonsverhoging krijgen.

Op de dag van de staking is er ook een protestactie op het Malieveld in Den Haag. (ANP)