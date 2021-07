Medewerkers van Sanquin overhandigen petitie voor een goede cao

Vakbonden FNV en CNV eisen een reële loonsverhoging van 7% over 2 jaar én afspraken over generatiebeleid en werkdrukvermindering. De laatste cao is al een half jaar geleden verlopen.

Cruciaal

Jaap de Bie, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: “De medewerkers van Sanquin zijn cruciaal voor onze samenleving en hebben zich de afgelopen coronaperiode van nog meer onschatbare waarde laten zien. Ze verrichten covid-onderzoek, zijn betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe medicatie, doen bloedonderzoeken én zorgen er uiteraard voor dat bloed wordt gebruikt om levens te redden.

Ongelofelijk

Het is volgens de Bie ongelofelijk dat Sanquin nu een bod doet, dat nog maar net de inflatie bijhoudt. Ook hier zien we weer dat de meest cruciale beroepen het minste kunnen rekenen op de waardering die ze verdienen. We hopen snel weer in gesprek te kunnen met Sanquin nu duidelijk is hoeveel steun we krijgen van de medewerkers’

Eenrichtingsverkeer

Elly Schram, medewerker afname in Rotterdam en lid van het vakbondscomité Sanquin: ‘Het is al jaren eenrichtingsverkeer. Het is nu eindelijk tijd dat de werkgever eens naar ons luistert. We lopen namelijk al tegen het probleem aan dat collega’s bij Sanquin vertrekken en in een ziekenhuis gaan werken. Voor de toekomst én als waardering voor ons werk moet de werkgever over de brug komen met een goed loon en een goede cao.’