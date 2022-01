Medici weer de wijk in om groeiende ‘boosterkloof’ te dichten

Rotterdamse artsen, verpleegkundigen en medische studenten gaan vanaf volgend weekend weer wijken in waar de vaccinatiegraad achterblijft. Ze gaan mensen uitleg geven over vaccinatie en de boosterprik. Wie de booster vervolgens wil, kan die meteen krijgen.

Zo opent de GGD op 29 januari weer een inlooplocatie op de markt in de wijk Delfshaven, laat internist Robin Peeters van het Erasmus MC weten. “We zijn nu bezig met de logistiek. Veel vrijwilligers die eraan meewerken waren de afgelopen tijd nog druk met het prikken van niet-mobiele mensen die thuis wonen”, legt hij uit.

Tijdens de eerdere vaccinatierondes nam de internist samen met huisarts Shakib Sana en andere hulpverleners al het initiatief om inwoners van kwetsbare wijken voor te lichten over de coronavaccins. Ze wisten zo heel wat twijfelaars over te halen. Mensen die na zo’n gesprek besloten zich te laten vaccineren, konden direct terecht bij kleinschalige locaties die de GGD daartoe had ingericht.

Vaccinatiekloof

De medici willen dat succes graag herhalen. Dat is hard nodig, zeggen ze, want ze zien opnieuw een “vaccinatiekloof” ontstaan tussen wijken. In relatief welvarende wijken van Rotterdam heeft tegen de 60 procent van de 45-plussers een boosterprik gehaald, vertelt Peeters. “In kwetsbare wijken is dat 22, 23 procent. De verschillen zijn echt heel groot.”

Volgens de arts “is de aandacht er nu, ook bij de GGD”. Hij noemt het “belangrijk om door te pakken”. Via de website gezondheidskloof.nl kunnen meer vrijwilligers die willen meewerken aan de voorlichting zich aanmelden. De site werkt samen met hulpverleners in andere steden. Ook in Den Haag, Nijmegen en Nieuwegein gaan medische professionals de straat en de markten op om informatie te geven.

Het belang van voorlichting

Peeters, die tevens voorzitter is van de Nederlandse Internisten Vereniging, benadrukt hoe belangrijk goede informatievoorziening is. Persconferenties, talkshows en krantenberichten bereiken in deze wijken lang niet iedereen. Veel inwoners kunnen het niet meer volgen. “We merken dat er veel verwarring is over de boosters. Mensen vragen me: het zou toch klaar zijn na twee prikken?”

Goede voorlichting in de wijk is volgens Peeters dus heel belangrijk. De GGD liet vorige week al weten graag te willen meewerken aan een nieuwe ronde van “fijnmazig vaccineren” in de wijk, zoals dat wordt genoemd. Dat gebeurt ook in andere steden. Volgens de Rotterdamse internist is het verder een goede zaak dat mensen nu op veel vaccinatielocaties ook zonder afspraak voor een booster terechtkunnen. “Dat neemt echt een drempel weg, bijvoorbeeld voor anderstaligen. En voor mensen die familieleden hebben die vaccinatie afkeuren.” (ANP)