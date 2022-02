Medicijn 3 maanden eerder beschikbaar door parallele beoordeling

De parallelle procedure is in mei 2019 gestart als een pilot van het Zorginstituut en het CBG. Aan de pilot deden zeven geneesmiddelen mee. Eén medicijn daarvan was Rybelsus, een medicijn tegen diabetes mellitus type 2. Eind mei 2020 lag er een positief beoordelingsrapport van het Europees Medicijnagentschap EMA over de werkzaamheid, veiligheid en kwaliteit van dit medicijn.

Omdat het Zorginstituut de beoordeling voor de vergoeding toen ook vrijwel had afgerond, kon het vergoedingsadvies al op 4 juni 2020 naar de minister van VWS. Sinds 1 augustus 2020 wordt het medicijn vanuit het basispakket vergoed en hiermee was Nederland een van de eerste landen waar Rybelsus vergoed wordt.

Voor een parallelle beoordeling is vroegtijdig contact van het farmaceutische bedrijf met het Zorginstituut en het CBG noodzakelijk. Ook moet het bedrijf tijdens de EMA-registratieprocedure het definitieve vergoedingsdossier indienen bij het Zorginstituut.