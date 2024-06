Medicijn codeïne vanaf 1 januari niet meer zomaar vergoed

Alleen bij zeer ernstige diarree die minstens twee weken duurt of die vaak terugkeert, krijgen mensen vanaf volgend jaar nog een vergoeding.

Dijkstra volgt daarmee een advies van het Zorginstituut Nederland. Dat zei in mei dat codeïne geen “noodzakelijk te verzekeren” zorg is voor de verlichting van hoest, pijn of acute diarree. “De ziektelast is zeer laag en de kosten van een kortdurende behandeling zijn dusdanig gering dat ze voor eigen rekening kunnen komen”, stelde het instituut. Gemiddeld betaalt een gebruiker 22 euro per jaar voor codeïne.

Met de maatregel wordt naar verwachting 13 miljoen euro bespaard, zo meldt Dijkstra. In 2022 werd er in totaal 20 miljoen euro vergoed aan codeïne. Bijna 591.000 mensen kregen in dat jaar een vergoeding voor het middel. (ANP)