Medicijn Veoza tegen opvliegers kan ernstige leverschade veroorzaken

Het nieuwe, niet hormonale medicijn tegen opvliegers tijdens de overgang, is toch niet zo veilig.

In 2023 werd Veoza (fezolinetant) toegelaten op de Europese markt. In Nederland is het sinds april 2024 te koop. Nu blijkt Veoza ernstige leverschade te kunnen veroorzaken. Dat zegt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

Medische hulp inroepen

Zorgverleners en gebruikers moeten alert zijn op verschijnselen die kunnen wijzen op leverschade, zo waarschuwt het CBG. Patiënten die klachten hebben van vermoeidheid, jeuk, gele verkleuring van de huid, donkere urine, bleke ontlasting, misselijkheid, overgeven, minder eetlust of buikpijn, wordt geadviseerd direct medische hulp in te roepen. Zorgverleners krijgen het advies om tijdens de behandeling de functie van de lever goed in de gaten te houden, bijvoorbeeld door het uitvoeren van leverfunctietesten.

Zorgverleners

De vergunninghouder van Veoza (fezolinetant) heeft een Direct Healthcare Professional Communication (DHPC) verstuurd over deze belangrijke risico-informatie, in overleg met het CBG, het Europees medicijnagentschap EMA en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het bericht is gestuurd naar gynaecologen, huisartsen, openbare apothekers, poliklinisch apothekers en ziekenhuisapothekers.

Het gebruik van het niet-hormonale middel Veoza werd gezien als succesvol alternatief voor hormonale substitutietherapie bij overgangsklachten. Deze hormonale middelen zouden bij langdurig gebruik de kans op baarmoederkanker verhogen.