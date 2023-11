‘Medicijndispenser kan 2,5 uur per klant per week besparen’

De ervaringen zijn positief, zo vertellen de betrokken consultants aan Zonmw.

Omring

Inmiddels gebruiken tweehonderd cliënten van Omring de automatische medicijndispenser Medido. Projectleider Jurriaan Vogel schat in dat het gebruik van de medicijndispenser en het daaraan verbonden registratie-toedieningssysteem leidt tot een tijdsbesparing van ongeveer 2,5 uur per klant per week.

Thuiszorg

Cliënten krijgen meer vrijheid, omdat ze niet meerdere keren per dag een thuiszorgmedewerker over de vloer krijgen voor de toediening van hun medicijnen. Vogel: “De inzet van de automatische medicijndispenser heeft een direct effect op de eigen regie en zelfstandigheid van onze cliënten, waardoor ze langer thuis kunnen blijven wonen. Het bespaart thuiszorgmedewerkers tijd. Daarnaast helpt het om medicatiefouten terug te dringen, wat weer zou kunnen leiden tot minder incidenten en minder ziekenhuisopnamen.”

Medido

Omring maakte gebruik van subsidie uit de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET). Hiervoor kon de introductie van de automatische medicijndispenser worden betaald, inclusief de interne projectorganisatie, de online trainingen en e-learning voor medewerkers. Vogel: “Het hielp erg dat de medewerkers al snel inzagen dat het logisch was om over te gaan op het digitaal vastleggen van medicatietoediening en -controle. Het invullen van papieren medicatielijsten was omslachtig, kostte veel tijd en leidde eerder tot fouten. Ook raakten de papieren regelmatig kwijt. Het kostte dan veel tijd om ze weer te vinden.”

Registratiesysteem

Consultant Harry Wildeboer was op regionaal niveau verantwoordelijk voor de selectie, de contractering, de uitrol, het beheer en de werkafspraken van een regionaal registratiesysteem voor elektronische toediening. Hij hield hiervoor onder andere het contact met apotheken, huisartsen en andere zorgorganisaties in de regio’s Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland, waar Omring ook actief is. “De verwachting was dat het digitaal vastleggen van medicatietoediening zou bijdragen aan het simpeler, duidelijker en efficiënter maken van de samenwerking tussen de thuiszorgmedewerkers, apotheken en apotheekhoudende huisartsen.”

In de regio’s Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland doen vrijwel alle apotheken en apotheekhoudende huisartsen mee met het registratietoedieningssysteem CareXS Meddy. Dit zijn er in totaal meer dan vijftig.