Medicijnencombinatie blijkt effectief bij ziekte van Sjögren

Een combinatie van twee bestaande reumamedicijnen biedt een effectieve behandeling voor patiënten met de ziekte van Sjögren, zo blijkt uit een studie onder leiding van het UMC Utrecht. Het gaat om de medicijnen leflunomide en hydroxychloroquine. Het is voor het eerst dat er een effectieve behandeling is voor de ziekte van Sjögren, aldus het medisch centrum.

De ziekte van Sjögren is een chronische auto-immuunziekte die vooral bij vrouwen voorkomt. Daarbij valt het afweersysteem het eigen lichaam aan. Het is nog niet duidelijk hoe de ziekte ontstaat. Vooral de speeksel- en traanklieren raken beschadigd, waardoor patiënten last krijgen van droge ogen, een droge mond en tandbederf. Ook kunnen organen ontstoken raken.

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Patiënten die in de test de combinatiebehandeling kregen, waren er na 24 weken duidelijk beter aan toe dan patiënten die een placebo kregen. Vooral ontstekingen in gewrichten, longen en speekselklieren namen af. Een belangrijk voordeel van de behandeling is dat beide medicijnen al jarenlang beschikbaar zijn, aldus het UMC Utrecht. (ANP)