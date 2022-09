Medicijninstituut waarschuwt: gebruik opioïde pijnstillers neemt niet verder af

Het gebruik van sterke opioïde pijnstillers is in 2021 niet verder afgenomen. Dat blijkt uit de Monitor Voorschrijven Huisartsen van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM). Het IVM roept zorgprofessionals op alert te blijven bij het voorschrijven en afleveren van opioïden.

In 2019 en 2020 nam het gebruik van sterkwerkende opioïden zoals oxycodon, morfine en fentanyl af. Gemeten over het hele jaar 2021 nam het aantal gebruikers van sterkwerkende opioïden toe ten opzichte van een jaar eerder. Het gebruik is terug op het niveau van 2019, maar nog altijd lager dan in 2018, het jaar met de meeste gebruikers, zo is te lezen in de rapportage.

Toename in hele zorg

Het is niet duidelijk wat de stijging veroorzaakt. De toename van het aantal gebruikers is in de hele zorg zichtbaar. Zo nam het aantal nieuwe gebruikers met een eerste recept van de huisarts met drie procent toe in 2021. Voor de medisch specialisten ontbreken de exacte getallen.

Verslaving

Positief is dat het aantal mensen dat langdurig opioïden gebruikt niet verder is gestegen. Bij langdurig gebruik neemt de effectiviteit af en ligt verslaving op de loer.

Patiënten goed voorlichten

Het IVM roept artsen en apothekers op om kritisch te blijven bij het voorschrijven van opioïden en patiënten goed voor te lichten. “Ook adviseren wij hen om bij langdurige gebruikers van opioïden het gebruik te evalueren en waar mogelijk te helpen met het minderen en stoppen van opioïden. Op de website opiaten.nl staan ondersteunende materialen, ontwikkeld door de Taakgroep Gepast gebruik van opioïden.”