Medicijnplan VWS zakt voor regeldruktoets

Het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) is ontworpen om de uitgaven aan geneesmiddelen die op recept door de apotheek worden verstrekt en door zorgverzekeraars worden vergoed, te beheersen. In het GVS staat of de extramurale geneesmiddelen tot het basispakket van de zorgverzekering behoren en of de verzekerde een eigen bijdrage moet betalen. Door ontwikkelingen in de afgelopen twintig jaar is het systeem verouderd en werkt het minder goed om de uitgaven te beheersen.

Invoering in 2023

Toenmalig minister voor Medische Zorg Bruno Bruins deed in januari 2020 een voorstel om het GVS te moderniseren, zodat het weer doet waarvoor het bedacht is: de uitgaven aan extramurale geneesmiddelen beheersen. De modernisering moet ook leiden tot een structurele besparing van zo’n 140 miljoen euro per jaar. De wijziging van het systeem had in 2021 al van kracht moeten worden, maar werd vertraagd door de val van het kabinet-Rutte-III. De huidige VWS-minister Ernst Kuipers wil hem in 2023 invoeren.

Niet werkbaar

De minister heeft het voorstel deze zomer voor advies voorgelegd aan het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR). De wijziging van het GVS is mogelijk niet werkbaar voor apothekers, artsen en medisch specialisten, stelt het ATR. “De risico’s voor de werkbaarheid liggen met name in de samenloop met de implementatie van andere maatregelen (jaarverantwoordingsplicht), het korte tijdsbestek waarin de handelingen moeten worden verricht, en de grote werkdruk en beperkte beschikbare personele capaciteit.”

Extra kosten en regeldruk

Het adviescollege ziet dat het voorstel mogelijk extra kosten en extra regeldruk met zich meebrengt, voor apothekers, artsen, medisch specialisten, burgers en zorgverzekeraars. De minister moet volgens het adviesorgaan beter onderbouwen waarom dat nodig zou zijn. “Ook moet de onderbouwing van de proportionaliteit van de regeldrukeffecten rekening houden met (1) de (hogere) eigen bijdragen voor burgers, en (2) de structurele extra regeldruk en de extra kosten als gevolg van de tweejaarlijkse herberekening van het gewogen gemiddelde van de inkoopprijzen. De omvang hiervan is nog niet in beeld is gebracht. Verder ontbreekt aandacht voor het ‘doenvermogen‘ van cliënten en patiënten in de toelichting. Niet duidelijk is of zij de gevolgen van de modernisering kunnen en willen aanvaarden.”

Besparing niet zeker

Tot slot is het volgens het ATR niet zeker dat de beoogde besparing van 140 miljoen euro ook wordt gehaald. Die onzekerheid zou duidelijker in het voorstel moeten staan, aldus het ATR in zijn advies aan de minister.