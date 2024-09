Medicijnwaakhond: mpox zeldzaam en meestal mild, geen zorgen

Mensen in Nederland hoeven zich op dit moment geen zorgen te maken over een nieuwe uitbraak van mpox in Afrika. “De ziekte blijft zeldzaam en verloopt meestal mild”, stelt voorzitter Ton de Boer van de Nederlandse medicijntoezichthouder, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

Van het virus mpox, ook apenpokken genoemd, dook eind vorig jaar een nieuwe variant op in de Democratische Republiek Congo. In de afgelopen periode heeft het zich verspreid naar andere landen in Afrika, waaronder Kenia en Rwanda. Reizigers hebben het virus ook opgelopen en meegenomen naar Zweden en Thailand. In Nederland zijn nog geen gevallen van de nieuwe versie vastgesteld.

Booster

Over mpox is veel nog niet bekend, schrijft De Boer. Zo is niet duidelijk of de nieuwe variant mensen zieker maakt dan andere virusversies. Ook is het niet duidelijk of mensen in Nederland een boosterprik nodig hebben, een nieuwe inenting na de beperkte vaccinatieronde die bij de vorige uitbraak in 2022 onder risicogroepen werd gehouden. Er is ook een geneesmiddel dat mensen na besmetting kunnen krijgen. Volgens De Boer “lijkt het nu dat dit medicijn wat minder goed werkt tegen de nieuwste variant”, maar is er meer onderzoek nodig om dit zeker te weten.

De Boer schrijft ook dat het belangrijk is samen te werken met toezichthouders in andere landen. Over het doneren van vaccins laat hij zich niet uit. Minister Fleur Agema (Volksgezondheid) wil geen doses beschikbaar stellen om Afrika te helpen. Ze wil die vaccins achter de hand houden voor het geval Nederland te maken krijgt met een nieuwe uitbraak. Daarmee gaat ze in tegen het advies van haar eigen ambtenaren en van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. (ANP)