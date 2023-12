Mediq en Medipoint koppelen bestelsystemen

Mediq en Medipoint zijn een samenwerking aangegaan. De eerste stap hierin is het koppelen van de bestelsystemen. Zorgmedewerkers die een zorghulpmiddel via de website van Medipoint bestellen, kunnen ook doorklikken naar het bestelsysteem van Mediq en andersom.

“Zo is het mogelijk om eenvoudig en snel zorghulpmiddelen zoals een rolstoel, hoog-laagbed of een tillift te bestellen én medische hulpmiddelen zoals incontinentie- en wondmaterialen”, aldus de organisaties.

Thuiszorg

Beide bedrijven benadrukken de voordelen voor zorgmedewerkers dat ze niet extra handelingen hoeven te doen. “De zorgprofessionals die in en rondom de thuiszorg werken, hebben het meeste profijt van onze samenwerking,” zegt René Martens, CCO bij Medipoint. “Zij bestellen de meeste hulpmiddelen voor hun patiënten. Hoe handig is het dat zij na het bestellen van een rolstoel, hoog-laagbed of een tillift bij Medipoint ook direct medische hulpmiddelen als incontinentie- en wondmateriaal bij Mediq kunnen bestellen.”