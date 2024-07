Medisch Centrum Jan van Goyen verdubbelt capaciteit met nieuw OK-complex

Medisch Centrum Jan van Goyen opent in september een nieuw OK-complex in het voormalige Slotervaart ziekenhuis in Amsterdam.

“Er is gekozen voor een nieuw complex, omdat Jan van Goyen het aanbod van ingrepen wil vergroten”, zo laat het zelfstandige behandelcentrum weten. “Zo kunnen patiënten vanaf september, naast de bestaande ingrepen, ook bij het medisch centrum terecht voor een nieuwe heup of knie. Met de uitbreiding van de OK’s kan Jan van Goyen ook andere planbare zorg van ziekenhuizen overnemen en zo de druk op de zorg en de wachttijden verminderen.”

Verdubbeling

Momenteel bevinden de OK’s van Jan van Goyen zich nog op de Jan van Goyenkade in Amsterdam Zuid. “Deze ruimte zal vanaf september ingericht worden als poliklinische behandelkamers, waar patiënten terechtkunnen voor een ingreep onder lokale verdoving. Ook de patiënten van het specialisme oogheelkunde zullen vanaf dan geholpen worden op de Jan van Goyenkade. In het Slotervaart worden vier operatiekamers in gebruik genomen. Dit is een verdubbeling van het aantal dat nu op de Jan van Goyenkade beschikbaar is”, aldus de organisatie.