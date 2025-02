St. Antonius gaat opereren in zbc vanwege personeelstekort

Hiermee hoopt het St. Antonius de wachtlijsten weg te werken.

Vanaf eind februari 2025 moet de samenwerking gaan beginnen: in de Boerhaave Kliniek, een zbc voor plastische chirurgie, zullen laagcomplexe operaties plaatsvinden. Patiënten blijven onder behandeling van het St. Antonius en gaan alleen voor de operatie naar Boerhaave, waar een medisch specialist en anesthesioloog van het St. Antonius de operatie uitvoeren. Patiënten krijgen dus dezelfde specialistische zorg, alleen op een andere plek.

Laagcomplexe operaties

De samenwerking betreft een proefperiode voor laagcomplexe, planbare operaties. Dat zijn operaties die in dagbehandeling plaatsvinden. Gestart wordt met operaties van plastische chirurgie en urologie. Als alles goed verloopt, wordt het aantal operaties verder uitgebreid, ook naar andere specialismen.

Om in aanmerking te komen voor de operatie in Boerhaave moet een patiënt fit genoeg zijn en geen andere aandoeningen hebben (gehad). De behandelend specialist en de anesthesioloog beoordelen samen welke patiënten in aanmerking komen. Met de geschikte patiënten neemt het ziekenhuis contact op. Zij mogen vervolgens zelf aangeven of zij de operatie in Boerhaave willen. Een operatie in het St. Antonius blijft mogelijk, maar de wachttijd kan dan langer zijn.

Zorgpersoneel

Bestuurslid Amber Goedkoop: “Door de krapte op de arbeidsmarkt voor zorgpersoneel moeten we de zorg anders organiseren om toch zoveel mogelijk patiënten te kunnen helpen. Deze samenwerking is daar een voorbeeld van. Tegelijkertijd blijven we volop investeren in werving en opleiding van eigen personeel. Ook werken we samen met regionale partners om meer personeel aan te trekken en te behouden voor de zorg in de regio.”