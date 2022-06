Medisch directeur Amalia Kinderziekenhuis in rvt Kinderpalliatieve Zorg

Rake volgde zijn opleiding tot kinderarts aan het UMC Groningen. Daarna werkte hij in het Martini ziekenhuis en weer voor het UMC Groningen. Daarnaast heeft Rake bijna tien jaar als kinderarts gewerkt bij KinderThuisZorg, een organisatie die kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis levert.

Dwars door muren

Rake voelt zich vereerd dat hij in de raad van toezicht van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg mag : “Ik vind dat het een van mijn belangrijke rollen als toezichthouder is om te signaleren of alle activiteiten van het Kenniscentrum op goede wijze door heel Nederland geïmplementeerd en geborgd worden. De kinderpalliatieve zorg moet ‘dwars door alle muren heen’ overal in Nederland goed geregeld zijn.”

Rake volgt Hans van Goudoever op, die is toegetreden tot de raad van bestuur van het Amsterdam UMC.