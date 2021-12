Medisch professional drukt stempel op Skipr99

Medisch professionals zijn dit jaar prominent aanwezig in de Skipr99 , de lijst van meest invloedrijke personen in de zorg. Artsen, virologen en microbiologen hebben in de coronacrisis hun invloed aangewend om de opgave voor de gezondheidszorg in goede banen te leiden. Dat is in de lijst terug te zien.

In de zorg gaat zo’n 100 miljard euro aan collectieve middelen om. Wie beslist over de besteding van deze gelden? Kijken we naar het formele criterium ‘macht’, dan hebben de minister, staatssecretaris en ambtelijke top van VWS het logischerwijs voor het zeggen. Maar wie oefenen er op de achtergrond invloed uit op het beleid in de gezondheidszorg? Welke personen hebben status en invloed en daarmee informele zeggenschap? De Skipr99 is een ranglijst van deze invloedrijke veldspelers.

De invloed van medisch professionals is in de nieuwe Skipr99 duidelijk te zien. Zo is Peter van der Voort, hoofd intensive care van het UMCG, de hoogste nieuwe binnenkomer op nummer 12. Marlies Schijven, chirurg en mede-initiatiefneemster van Prullenbakvaccin, komt binnen op nummer 31.

Corona in de Skipr99

In het tweede jaar van corona telt de lijst van invloedrijke personen in de zorg ook weer meerdere leden van het Outbreak Management Team (OMT). Viroloog Marion Koopmans (3), RIVM-voorman Jaap van Dissel (4), intensivist Diederik Gommers (18), arts-microbioloog Marc Bonten (67) en hekkensluiter kinderarts Karóly Illy (99).

Bedreigingen

De zichtbaarheid van medisch professionals kent helaas ook een keerzijde. Bedreigers van Jaap van Dissel werden dit jaar veroordeeld tot gevangenisstraffen. Marion Koopmans publiceerde onlangs één van de vele dreigberichten die zij dagelijks ontvangt. Ze riep op om als samenleving een stevig weerwoord te geven en kreeg bijval van Anthony Fauci, de baas van de Amerikaanse tegenhanger van het RIVM.

Cure en care

De ziekenhuizen laten ook dit jaar hun invloed gelden. Voor het coronabeleid heeft het kabinet vaak eerst gekeken naar de bezetting in de ziekenhuizen. Ernst Kuipers, bestuursvoorzitter van het Erasmus MC en voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), voert voor het vierde jaar op rij de Skipr99 aan. Op plek twee staat Maurice van den Bosch, de voorzitter raad van bestuur van het OLVG in Amsterdam en tevens voorzitter van Santeon, een samenwerkingsverband van zeven ziekenhuizen.

Dat ook de verpleeghuizen en de thuiszorg terecht om aandacht vroegen is onder meer te zien aan de positie van Conny Helder. De bestuurder van tanteLouise staat op nummer 6. Zij is als eerste bestuurder uit de care doorgedrongen tot de top tien.

Beluister ook de podcast waarin de hoofdredactie van Skipr, Zorgvisie en Qruxx de lijst doorneemt