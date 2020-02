Medisch specialisten: ‘Volledige transparantie zorgkwaliteit is ongewenst’

Veel indicatoren

“Ik vind transparantie goed, maar in beperkte mate en op een verantwoorde manier”, zegt Grard Nieuwenhuijzen, oncologisch chirurg in het Catharina Ziekenhuis. Hij licht zijn betoog toe in een artikel op Qruxx, het platform voor waardegedreven zorg. “Er zijn namelijk heel veel indicatoren en de informatie moet eenduidig zijn.”

Schijnduidelijkheid

Maag- en slokdarm chirurg in het Amsterdam UMC en hoogleraar Mark Van Berge Henegouwen onderschrijft dit. Volgens de twee medisch specialisten zou volledige transparantie leiden tot schijnduidelijkheid. “De assumptie van veel mensen is dat je aan de getallen kunt aflezen wat het beste ziekenhuis is. Maar dat klopt niet. Er is geen getal voor. Het beste is om daar een vertaalslag van te maken.”

Scorebord-chirurgie

Volledige openheid van zaken, waar bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk het geval is, zou bovendien leiden tot scorebord-chirurgie. Nieuwenhuijzen: “De best scorende chirurgen selecteren hun patiënten om hun scores hoog te houden.”

Maximale interne transparantie

De specialisten pleiten in het artikel voor maximale interne transparantie, zodat medici in een veilige omgeving verantwoording kunnen afleggen. Dat zou de verbeterprocessen ten goede komen. Nieuwenhuijzen en Van Berge Henegouwen willen daarnaast minimale normen afspreken met zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen. De verschillende partijen zouden in vertrouwelijke gesprekken de kwaliteit en voortgang van de verbeteringen kunnen bespreken.

