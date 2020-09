Medisch Spectrum Twente: kom niet op bezoek

Ziekenhuis Medisch Spectrum Twente (MST) heeft vrijdag de bezoekersregeling aangescherpt wegens het oplopende aantal coronabesmettingen in Twente. Het dringende advies is om niet bij patiënten op bezoek te komen. Als het echt niet anders kan, is maximaal één bezoeker per patiënt welkom voor maximaal een uur per dag, laat MST op Facebook weten.

Het ziekenhuis start ook zo snel mogelijk weer met het screenen van bezoekers in een tent voor de deuren van de klinieken. Dat gebeurde in het voorjaar ook. Het ziekenhuis erkent dat de opnieuw ingestelde bezoekersmaatregelen “ingrijpend” zijn. Maar het is nodig om contact in het ziekenhuis zoveel mogelijk te vermijden en de regel van 1,5 meter afstand zo goed mogelijk te bewaken, aldus MST.

In Twente viel het aantal nieuwe coronabesmettingen in de afgelopen maand mee, totdat er deze week ineens een piek te zien was. De Twente gemeente Haaksbergen gaat op advies van de GGD extra maatregelen nemen. (ANP)