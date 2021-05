Medisch team vertrekt naar Suriname voor noodmissie

Een team van vijftien tot twintig Nederlandse artsen en verpleegkundigen vertrekt naar verwachting vrijdag naar Suriname. Ze gaan helpen omdat de coronacrisis in het land helemaal uit de hand is gelopen. “Er gaan nu mensen dood in een code zwart, dat willen we helpen voorkomen. Dit is een noodmissie om hulp te bieden totdat het coronavaccin effectief wordt, maar dat gaat nog een aantal maanden duren”, zegt intensivist Jeroen Schouten bij het Radboudumc, een van de coördinatoren van de noodmissie.

Het allermoeilijkste is volgens hem om in te schatten hoeveel mensen er nodig zijn. “Mede omdat het zo’n enorme chaos is in Suriname. We gaan er nu met een relatief kleine groep mensen heen om te kijken wat er de komende weken nodig is aan personeel en materialen”, aldus Schouten. De noodhulp coördineert hij samen met Denise Telgt, infectioloog bij het Radboudumc. Het ministerie van Volksgezondheid besloot vorige week om een taskforce op te zetten om Suriname te gaan helpen met noodhulp.

Overal tekorten

Schouten zegt iedere dag contact te hebben met zijn collega’s in Suriname. “En toch is het lastig om in te schatten wat er precies nodig is. Je kunt wel mensen sturen maar als er geen materialen zijn heb je daar niks aan. Dat geldt andersom ook”, vertelt de arts.

Volgens hem zijn er overal tekorten aan in het land. “Bijvoorbeeld medicijnen en mondkapjes. Die hebben we heel veel over in Nederland, dus dat is makkelijk om die in het vliegtuig te laden en meteen mee te nemen”, aldus de arts. Het team richt zich volledig op noodzorg voor coronapatiënten. “Daarvoor hebben we nodig zuurstof, medicijnen, beademingsmachines, personeel en natuurlijk mensen die kunnen omgaan met zuurstoftoediening.”

Vaccineren de enige oplossing

De enige echte oplossing is volgens intensivist Schouten dat mensen gevaccineerd worden. “Die vaccins komen uit Nederland, maar daar moeten we nog een paar weken op wachten. Ik kan niet voorspellen hoe het zal gaan, maar ik hoop dat wij kunnen helpen met het uitbouwen van Covid-units om te zorgen dat mensen acute zorg kunnen krijgen.”

Het team vertrekt naar verwachting vrijdag om 11.00 uur van Schiphol naar Paramaribo. (ANP)