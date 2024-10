Medisch-techbedrijf Onward haalt 50 miljoen op voor onderzoek

De onderneming maakte eerder bekend dat het gaat samenwerken met het Duitse orthopedisch-technologisch bedrijf Ottobock. Ottobock is volgens Onward ‘wereldwijd leider’ op het gebied van protheses en orthopedische hulpmiddelen. Het Duitse bedrijf verwerft 10 procent van de aandelen van Onward en neemt een groot deel van de kapitaalverhoging voor zijn rekening. De rest van het opgehaalde geld komt van private investeerders. Met de kapitaalinjectie wil Onward de komende twee jaar onder meer nieuw onderzoek financieren.

Onward-topman Dave Marver is blij met Ottobock als nieuwe partner. “Nu deze financiering rond is, kijken we uit naar mogelijkheden om nauw samen te werken met Ottobock om onze therapieën wereldwijd te ontwikkelen en te commercialiseren, te verbeteren en te versnellen.” (ANP)