Medische dossiers Slotervaart naar UMC Utrecht

Alle medische dossiers van patiënten die zijn behandeld in het Slotervaartziekenhuis worden ondergebracht bij het UMC Utrecht. Patiënten kunnen vanaf april in Utrecht hun dossier opvragen.

Dat hebben de curatoren van het Slotervaartziekenhuis maandagochtend bekendgemaakt, Marc van Zanten en Marlous de Groot zijn erg blij dat het UMC Utrecht het dossierbeheer zal overnemen. De ruim 600.000 dossiers worden vanaf 20 april beheerd door het UMC Utrecht. Tot die tijd kunnen patiënten nog terecht bij het Slotervaart.

Fysieke locatie

De dossiers zijn al opgeslagen op een centrale opslaglocatie, dus niet in een van de twee ziekenhuizen. Daar blijven ze, maar het beheer gaat over naar het UMC Utrecht. Via telefoon of e-mail kunnen vanuit daar kopieën van de dossiers worden aangevraagd. Huisartsen in Amsterdam zullen in wachtkamers communiceren over de wijziging van het beheer van de dossiers.

De dossiers worden tot ten minste 20 jaar na de laatste aanpassing bewaard. Kosten daarvoor komen voor rekening van het ministerie van Volksgezondheid. Naar verluidt is voor het beheer zo’n 7,5 miljoen euro per jaar gereserveerd door het ministerie.

Zadelhoff

In de afgelopen anderhalf jaar na het Slotervaartfaillissement in oktober 2018 zijn dossiers nog beheerd in de kelder van het leegstaande ziekenhuis. Vanaf de lente zal het pand van het Slotervaartziekenhuis in handen komen van vastgoedbedrijf Zadelhoff. Die gaat er onder meer een tijdelijk verpleeghuis in vestigen, waar cliënten kunnen verblijven als hun instelling wordt verbouwd. Ook komen er eerstelijns zorgverleners in. Wel moeten daarvoor de schuldeisers van het ziekenhuis nog akkoord gaan met een overeenkomst tussen Zadelhoff en de eigenaren van het failliete ziekenhuis. Dat kan waarschijnlijk begin april bij de rechter formeel bekrachtigd worden.

Geen inzage

Zadelhoff krijgt na de overname van het ziekenhuispand geen inzage of zeggenschap over de medische dossiers van voormalige patiënten van het Slotervaart, benadrukken de curatoren van het failliete ziekenhuis. In het UMC Utrecht mogen ook zorgverleners van dit academisch ziekenhuis geen inzage hebben in het dossier zonder toestemming van de patiënt.

AVG

Minister Bruins (VWS) laat in een Kamerbrief weten dat de Autoriteit Persoonsgegevens akkoord is met de verhuizing van het beheer. De privacytoezichthouder heeft ook verzocht om wetgeving hiervoor te verduidelijken, gezien er nog niet is voorzien in de dossiers van een failliet (en dus niet overgenomen) ziekenhuis. Er wordt richting de zomer een poging gedaan om de Uitvoeringswet van de AVG aan te vullen en de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst te verduidelijken. Daarvoor wordt eerst nog een internetconsultatie gehouden.