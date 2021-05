Medische drone voert eerste testvluchten tussen Meppel en Zwolle uit

Een medische drone heeft de eerste trajectvluchten gevlogen tussen de locaties in Meppel en Zwolle van ziekenhuis Isala. Isala verwacht dat met drones bloed, medicijnen en monsters sneller op de bestemming kunnen worden afgeleverd en dat vervoer door de lucht schoner en veiliger is dan over de weg.

De komende maanden volgen meer trajectvluchten voor medisch spoedtransport per drone. De vliegoperatie wordt uitgevoerd door de ANWB. Die heeft voor deze vluchten een ontheffing van de Inspectie Leefomgeving en Transport gekregen. “Vervoer per drone is in spoedsituaties een perfecte oplossing. Ook kan het concentreren van complexere of minder voorkomende bloedonderzoeken op één locatie efficiënter zijn”, stelt Isala.

De komende drie jaar onderzoekt Isala met enkele partners zoals de ANWB hoe er veilig en betrouwbaar gevlogen kan worden. De door het Amsterdamse bedrijf Avy speciaal ontwikkelde drone,met een spanwijdte van 2,4 meter, wordt op afstand bestuurd door een piloot op de grond en vliegt over het mobiele netwerk van KPN. De dron vliegt op een hoogte van 100 meter met een snelheid van 75 kilometer per uur. Een vlucht tussen Meppel en Zwolle duurt 15 tot 20 minuten.

Bij de eerste trajectvluchten is een aantal keren heen en weer gevlogen over een afstand van 16 kilometer tussen Meppel en Zwolle. Isala meldde dat het voor het eerst in Nederland is dat een medische drone buiten zicht over zo’n lange afstand vloog boven dunbevolkt gebied. De drone vloog tussen het Isala ziekenhuis nieuwbouw Meppel en een weiland ten noorden van Zwolle. Het laatste traject naar het ziekenhuis in Zwolle is boven een bebouwd gebied. In de toekomst moet de drone rechtstreeks vliegen tussen de Isala-locaties Meppel en Zwolle. (Skipr/ANP)