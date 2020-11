Medische drone ziekenhuis Isala vervoert bloedmonsters tussen Meppel en Zwolle

Ziekenhuis Isala in Zwolle laat de komende maanden een medische drone vliegen tussen Meppel en Zwolle. Het vervoeren van bloedmonsters moet op deze manier sneller gebeuren dan over de weg.

De rit om bloed voor onderzoek te vervoeren tussen Meppel en Zwolle duurt momenteel 45 minuten. Het vliegtuigje moet dat in de helft van de tijd kunnen. De komende drie jaar gaat Isala experimenteren met de drone, die boven een relatief dunbevolkt gebied zal vliegen over een afstand van 15 kilometer. De vlucht kan zelfstandig worden uitgevoerd, maar wordt op afstand in de gaten gehouden meldt de Stentor.

Onderzochte factoren

Tijdens het experiment worden verschillende factoren onderzocht, licht Klaas Henk van der Steege van het Isala Klinisch Chemisch Laboratorium toe. “We willen onderzoeken of factoren als temperatuur, trillingen, g-krachten of de hoogte waarop je vliegt van invloed kan zijn. Zo willen we vaststellen of dit alternatief net zo goed is als het vervoer over de weg.”

‘Veiligheid voorop’

Veiligheid staat voorop bij de testvluchten, aldus ANWB-woordvoerder Marcus van Tol. “We vliegen sowieso niet bij slechte weersomstandigheden.’’ Als de drone in de lucht is, moeten andere vliegtuigen uit de buurt blijven.

Startschot

De demonstratievlucht donderdag is een soort van startschot. Tot halverwege volgend jaar zullen regelmatig testvluchten plaatsvinden tussen Meppel en Zwolle. Het toestel zal in eerst instantie niet tot aan het ziekenhuis vliegen, dat gebeurt pas later.

Het initiatief heet officieel ‘Medical Drone Service’ en is een samenwerkingsverband van onder meer ANWB, PostNL, ziekenhuizen Isala, Erasmus MC uit Rotterdam en Sanquine.