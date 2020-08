Medische kosten slachtoffers seksueel geweld vergoed

Interessant voor u

Nieuws

Rob Beuse neemt afscheid als bestuurder van De Hoogstraat

Rob Beuse neemt per 1 mei 2021 afscheid als bestuurder van De Hoogstraat Revalidatie in Utrecht. Hij zal zijn rol als voorzitter van de raad van bestuur per 1 januari 2021 overdragen aan zijn collega-bestuurder Jan-Willem Meijer. Het zoeken naar een opvolger gaat binnenkort van start.