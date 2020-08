Medische labs werken samen in corona-teststraat Schiphol

De medische diagnosecentra Atalmedia, Saltro en Star-shl werken sinds 17 augustus samen in de corona-teststraat op Schiphol. Dat gebeurt onder de naam Consortium Schiphol COVID en in opdracht van GGD Kennemerland. De teststraat is gestart met een capaciteit van vierhonderd testen per dag en zal naar behoefte worden opgeschaald. Indien nodig schakelt Consortium Schiphol COVID meer laboratoria in.