Medische polder muurvast over afbouwen antidepressiva

‘De zorg in Nederland is gericht op het starten van behandelen. Maar het einde van een behandeling verdient veel meer aandacht’, constateert epidemioloog Rob Heerdink in de uitzondering van Zembla over het afbouwen van antidepressiva.

Taperingstrips

In de uitzending van 15 maart uiten huisartsen, psychiaters, apothekers, wetenschappers en patiënten hun ongenoegen over het feit dat taperingstrips – antidepressiva in kleine dosering – door zorgverzekeraars meestal niet worden vergoed. Ondanks de afspraken die alle veldpartijen in 2017 hierover met elkaar hebben gemaakt.

Onderzoek

De zorgverzekeraars geven in een schriftelijke reactie aan dat ze vergoeden wat is afgesproken met alle koepels. Voor de meeste patiënten is het reguliere tempo van afbouwen geschikt, maar voor een deel van de patienten is maatwerk nodig. Hoe groot dit deel is, is nog niet bekend. De zorgverzekeraars laten weten in afwachting te zijn van verder wetenschappelijk onderzoek over het afbouwen van antidepressiva. Volgens Elnathan Prinsen, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), gaat dit onderzoek nog jaren duren.

De artsen en apothekers stellen dat tot het moment dat het wetenschappelijke onderzoek gepubliceerd is, er voldoende aanwijzingen zijn dat in kleine stapjes afbouwen beter werkt dan in de stappen die nu worden vergoed.

Polder

De polder staat op scherp. Prinsen zegt in de uitzending: “Wij blijven aangeven dat dit een probleem is, maar wij voelen ons machteloos.” Dat is ook de reden dat hij meewerkt aan het programma, zegt hij: “Op het moment dat je in een heel constructief proces zit, wil je zo’n proces niet verstoren. Maar ik heb nu het idee dat het proces behoorlijk vastzit.”

‘Niet zo duur’

Zembla suggereert dat de financiële belangen in dit verhaal mogelijk zwaarder wegen dan de kwaliteit van leven van de patiënten. Dat constateerde Peter Vonk ook in dit interview met Zorgvisie. Toen hij subsidie zocht om een e-healthprogramma te ontwikkelen voor het afbouwen van antidepressiva ving hij aanvankelijk bot omdat, zo zei de zorgverzekeraar, “antidepressiva niet zo duur is”.

Na aandringen financierde Zilveren Kruis uiteindelijk het project en kunnen patiënten nu via hun huisarts ondersteuning krijgen met het programma ‘afbouwen antidepressiva’ via Therapieland. Dit programma gaat overigens over de psychosociale aspecten van het afbouwen van antidepressiva en biedt geen oplossing voor de onttrekkingsverschijnselen die sommige patiënten ervaren als ze de medicatie te snel afbouwen.