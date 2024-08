Medische studenten helpen mee op de IC

Het tekort aan IC-verpleegkundigen is een groeiend probleem. Het LUMC ontwikkelde een traject in samenwerking met medische studenten om dit tekort tegemoet te komen.

Max Andringa is een van de deelnemende studenten en deelt zijn ervaringen: “We leren ontzettend veel, wat helpt in onze studie.”

Ondersteunende functie

De studenten zijn er voornamelijk voor ondersteuning. Lennard Pennekamp, verpleegkundig teamleider IC, zegt: “We werken met hele kwetsbare patiënten. Daar moet je heel voorzichtig mee omgaan. Artsen en verpleegkundigen zijn BIG-geregistreerd en zijn wettelijk aansprakelijk voor wat ze doen, studenten zijn dit nog niet. Ze doen daarom alles in overleg met een verpleegkundige.”

Max en de andere studenten ondersteunen bij verschillende taken zoals bloedgassen afnemen, patiënten naar de verpleegafdeling brengen of bedplaatsen klaarmaken voor patiënten die na een operatie op de IC worden opgenomen.

‘Er moet iets gebeuren’

De keus om studenten in te zetten op de IC gaat hand in hand met het groeiende personeelstekort, Lennard: “We zien landelijk dat minder mensen de opleiding doen tot IC-verpleegkundige. Er moet dus iets gebeuren. Tijdens de covid-pandemie kregen we hulp van oud-IC-verpleegkundigen en medische studenten. Zij werkten taakgericht en boden ondersteuning tot waar dat mocht. Deze werkwijze hebben we later verder ontwikkeld samen met medisch student Tom Teeuwen, mede-initiator van dit project.”

De praktijk

Inmiddels is het LUMC een jaar verder met de eerste lichting studenten, Max zegt: “In het begin was het wennen, ook voor ons. Waar er eerst nog wat terughoudendheid was, veranderde dit naar een groeiende hulpvraag. Verpleegkundigen weten door de vastgestelde taken goed waar wij bij kunnen ondersteunen. En andersom: ‘Dit is wat wij als studenten mogen, kunnen we jou daarbij helpen?’. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat verpleegkundigen langer de tijd hebben met een patiënt.”

Daarnaast helpt het Max verder in zijn bachelor studie. Het geeft de studenten de kans om te zien hoe het er daadwerkelijk aan toe gaat in de praktijk: “In mijn studie merk ik dat ik veel sneller verbanden kan leggen tussen de praktijk en wat ik leer”, aldus Max.

Blik op de toekomst

De wens om de inzet uit te bereiden naar andere diensten ligt er, Lennard: “We willen het takenpakket verder optimaliseren voordat we uitbreiden naar bijvoorbeeld de avonddienst. Hiervoor voeren we gesprekken met verpleegkundigen en studenten. In de avonddienst hebben we ook piekmomenten, dan zouden studenten ook heel goed taken kunnen overnemen. Mogelijk kunnen we zelfs zo uitbreiden dat we een extra bed beschikbaar kunnen hebben. Maar dat is echt nog toekomstmuziek.”