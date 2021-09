Medische vakbladen luiden noodklok: milieucrisis vereist spoedredactie

Zo’n 220 medische vakbladen hebben wereldleiders opgeroepen met spoed actie te ondernemen om klimaatverandering tegen te gaan. De gezondheid van mensen heeft te lijden onder de oplopende temperaturen en de vernietiging van de natuur, klinkt het in een gezamenlijk commentaar. De redacties komen met hun noodkreet in de aanloop naar de klimaattop in Glasgow in november en naar andere belangrijke internationale bijeenkomsten.