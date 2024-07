MedZO-subsidie voor onderzoek naar passende en doelmatige zorg nu beschikbaar

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is afgesproken dat een deel van de transformatiemiddelen wordt ingezet voor wetenschappelijk onderzoek in algemene ziekenhuizen en categorale instellingen. Om dit mogelijk te maken is MedZO opgericht. De subsidies van MedZO zijn opengesteld voor instellingen die geen aanspraak kunnen maken op beschikbaarheidbijdrage academische zorg (BBAZ).

Patiëntrelevante uitkomsten en AI

De eerste subsidieronde richt zich op twee thema’s: onderzoek gericht op patiëntrelevante uitkomsten en alternatieve vormen van bekostiging bij innovatieve behandelingen en onderzoek gericht op de ontwikkeling en toepassing van artificial intelligence (AI) en digitale technologieën ter bevordering van passende en doelmatige zorg. In totaal is voor deze subsidieronde ruim 17 miljoen euro beschikbaar gesteld. “Wil je in aanmerking komen voor deze subsidie? Dien dan voor 30 juli een vooraanvraag in bij ZonMW. De uitgewerkte subsidieaanvraag moet uiterlijk 15 oktober 2024 zijn ingediend”, aldus de NVZ.