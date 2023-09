MEE NL heeft een nieuwe directeur

Bettie Ubels is Yvon van Houdt opgevolgd die op 18 augustus 2023 vertrok bij de coöperatieve vereniging van MEE-organisaties, MEE NL. Ubels is interim directeur voor een periode van zes maanden.

In deze periode zal zij samen met de bestuurders van de tien regionale MEE-organisaties de nieuw ingezette koers voor landelijke samenwerking afronden.

Nieuwe interim directeur

Het bestuur en het team van MEE NL zeggen blij te zijn met de komst van Ubels, die veel ervaring heeft als bestuurder bij diverse maatschappelijke organisaties. “Haar brede ervaring en frisse kijk op ons werkveld geeft nieuwe energie. Wij hebben er veel vertrouwen in dat we samen duidelijk richting kunnen geven aan de gewenste koers voor MEE NL”.

Belangrijke projecten en lobbywerk

In haar tijd bij MEE NL heeft de vorige directeur Yvon van Houdt een belangrijke bijdrage geleverd aan de doorontwikkeling van zowel de coöperatie als het team van MEE NL. Er zijn nieuwe projecten opgezet, succesvolle subsidietrajecten geweest en er is veel belangrijk lobbywerk verricht vanuit het belang van de cliënten van MEE. Voorzitter van MEE NL, Irene Thuis: “We kijken terug op een mooie intensieve samenwerking, waarin we veel hebben bereikt. Zo is het mede dankzij Yvon gelukt om gespecialiseerde cliëntondersteuning duurzaam op de kaart te zetten en is er meer aandacht voor het belang van sporten en bewegen voor mensen met een beperking.”