Meer aandacht voor gezondheid van vrouwen kan miljarden besparen

Op haar zeventiende krijgt Merel ernstige menstruatieklachten. Onderzoeken bij de huisarts, gynaecoloog, maag-darm-leverarts en psycholoog leveren niets op. Ze leeft door met haar klachten.

Ontsteking

Elf jaar later belandt Merel twee keer in korte tijd op de spoedeisende hulp met een grote ontsteking in haar buikholte. Een kijkoperatie wijst uit dat ze endometriose heeft, een aandoening aan het baarmoederslijmvlies die hevige pijnklachten en zelfs onvruchtbaarheid kan veroorzaken.

Endometriose is een ‘vrouwspecifieke’ aandoening. En dat soort aandoeningen worden te vaak gemist, verkeerd behandeld of te laat gediagnosticeerd, volgens donderdag gepubliceerd onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam, in opdracht van non-profitorganisatie Women Inc. (ANP)