Meer aandacht voor werkdruk en werkomgeving verbetert patiëntveiligheid

Mees Baartmans, junior onderzoeker van het Nivel et al. analyseerden tachtig internationale wetenschappelijke artikelen die het verband tussen personele bezetting en patiëntveiligheid onderzochten. Zij vergeleken daarnaast de bestaande databronnen over de capaciteit van verpleegkundigen en medisch specialisten. Hierbij keken de onderzoekers naar de ontwikkelingen in de kwalitatieve aspecten van personele bezetting.

Groei

Er is een stijgende trend te zien in de capaciteit van medisch specialisten en verpleegkundigen in ziekenhuizen. Toch is de groei niet groot genoeg om aan de eveneens stijgende zorgvraag te voldoen. Tijdens de covid-19 epidemie was deze disbalans nog duidelijker te zien, aldus het Nivel.

Patiëntveiligheid

Een literatuuronderzoek wijst uit dat, naast absolute aantallen, ook het opleidingsniveau van verpleegkundigen, de werkdruk onder zorgpersoneel en de omgeving waarin zij werken belangrijk zijn voor de patiëntveiligheid. Het opleidingsniveau van verpleegkundigen stijgt, blijkt uit onderzochte databronnen, maar de werkdruk en de werkomgeving van medisch specialisten en verpleegkundigen in ziekenhuizen kunnen beter.

Aantrekkelijker

Het adequaat inrichten van alle facetten van de personele bezetting draagt bij aan de veiligheid voor de patiënt. Daarnaast zorgt het er ook voor dat de sector aantrekkelijker wordt om in te werken. Hierdoor komt er meer personeel beschikbaar voor voldoende ‘handen aan het bed’. Volgens het Nivel moet daarbij eerst op lokaal niveau gekeken worden naar de juiste invulling van de verschillende aspecten van personele bezetting.