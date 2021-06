Meer bezoekers voor patiënten in ziekenhuizen

Het OLVG in Amsterdam laat voortaan twee bezoekers per dag toe bij mensen die zonder corona op een verpleegafdeling liggen. Eerder mocht één persoon per dag langskomen. Ook het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven laat een tweede bezoeker per dag toe.

Begeleider

Wie de polikliniek van het Alrijne in Leiderdorp of die van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda wil bezoeken, mag voortaan weer een begeleider meenemen. Ook het ziekenhuis Bernhoven in Uden laat voortaan weer begeleiding toe. Kinderen mogen in Leiderdorp en Gouda weer worden begeleid door twee ouders.

Vier bezoekers

Het Martini Ziekenhuis in Groningen laat maximaal vier bezoekers per dag toe bij patiënten die op de verpleegafdelingen liggen. Die mogen niet tegelijk naar binnen, maar een voor een. Patiënten op de intensive mogen “twee keer twee bezoekers per dag” ontvangen. Dit moet vooraf worden afgesproken.

Intensive care

Het Flevoziekenhuis in Almere laat maximaal twee keer per dag twee bezoekers toe bij mensen op verpleegafdelingen en intensive care. Die regel geldt voortaan ook in ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten.

Ook Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede, het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en het Wilhelmina Ziekenhuis Assen hebben tot slot de mogelijkheden verruimd om bezoek te krijgen. (ANP)