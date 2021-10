Meer coronapatiënten in ziekenhuizen

In de ziekenhuizen liggen 650 coronapatiënten, aldus het LCPS: dat zijn er 33 meer dan gisteren. Er moesten vijf patiënten worden verplaatst naar een andere regio.

Op de IC’s nam het aantal patiënten toe met dertien, waarmee het totale aantal uitkomt op 165. Op de verpleegafdelingen liggen woensdag in totaal 485 coronapatiënten, per saldo een toename van 20 mensen. Er werden 84 nieuwe patiënten in de klinieken opgenomen.

Ondertussen blijft het aantal besmettingen met corona sterk stijgen. Het RIVM meldt woensdag 4609 nieuwe gevallen. Het is de eerste keer sinds eind juli dat het aantal nieuwe gevallen op één dag boven de 4000 uitkomt. (ANP)