Meer coronapatiënten in ziekenhuizen, bovengemiddeld veel besmettingen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal met een fractie gestegen. Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zijn momenteel 1931 mensen met Covid-19 opgenomen (12 meer dan woensdag), waarvan 523 op de intensive care liggen (3 meer dan een dag eerder). Tegelijkertijd zijn er tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 4618 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is het hoogste aantal sinds 28 januari.

Op de ic’s schommelt het aantal coronapatiënten al zo’n twee weken tussen de 500 en 550. Het totale aantal patiënten is in de afgelopen week slechts heel licht gedaald. Vorige week donderdag lagen 1952 mensen die het virus hadden opgelopen in de Nederlandse ziekenhuizen. De ziekenhuisbezetting daalt al weken, maar het LCPS is niet gerust op de opmars van de extra besmettelijke Britse variant. Die kan in de komende weken leiden tot meer besmettingen en ziekenhuisopnames, vreest het centrum.

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 4618 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is het hoogste aantal sinds 28 januari, drie weken geleden. Het is ook ruim boven het gemiddelde, want in de afgelopen week kwamen er gemiddeld 3649 positieve tests per etmaal binnen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Amsterdam telde het hoogste aantal nieuwe gevallen. In de hoofdstad testten 228 inwoners positief. In Rotterdam kwamen 133 besmettingen aan het licht en in Den Haag 122. Verder waren er 64 nieuwe gevallen in Eindhoven, 58 in Tilburg en 55 in Utrecht. Op Schiermonnikoog kwamen er in één dag drie besmettingen bij, voor dat eiland het hoogste aantal ooit. Sinds het begin van de uitbraak zijn in de kleinste gemeente van het land veertien mensen positief getest. Ook op Terschelling kregen drie mensen te horen dat ze het virus hebben opgelopen.

Het aantal sterfgevallen door corona steeg afgelopen etmaal met 74, tegen 89 op woensdag en 88 op dinsdag. Dat wil niet zeggen dat al die mensen in die periode van 24 uur zijn overleden, want sterfgevallen worden soms pas na een tijdje doorgegeven. Vorige week donderdag kwamen er ook 74 sterfgevallen bij.

Sinds het begin van de uitbraak, bijna een jaar geleden, is het coronavirus bij iets meer dan een miljoen Nederlanders vastgesteld. Van iets meer dan 15.000 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden.