Meer coronapatiënten in ziekenhuizen dan een jaar geleden

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen donderdag meer coronapatiënten dan precies een jaar geleden. Dat is voor het eerst in de huidige coronagolf. In totaal liggen er nu 2.110 patiënten met covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Vorig jaar, op 18 november 2020, waren het er 2.087.

Het afgelopen etmaal nam het aantal coronapatiënten toe met 33, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op de intensive cares liggen nu 413 covidpatiënten, elf meer dan een dag eerder. Op de verpleegafdelingen nam het aantal toe met 22 tot 1697.

Coronapatiënten

In de afgelopen 24 uur werden er 55 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de ic’s, de grootste toename sinds begin mei. De totale bezetting op de intensive care is met 1 toegenomen naar 882 patiënten. Op de IC liggen nu 402 coronapatiënten, zeventien meer dan gisteren, en 480 non-covid-patiënten, zestien minder dan gisteren. De covid-bezetting op de IC is de afgelopen week gestegen.

Bezetting



De totale bezetting in de kliniek is met 255 toegenomen naar 14.657 bedden. In de kliniek liggen volgens het LPCS nu 1.675 covid-patiënten, elf minder dan gisteren. De COVID-bezetting in de kliniek is de afgelopen week gestegen.

Gestegen



De covid-bezetting in de ziekenhuizen is de afgelopen weken behoorlijk gestegen. Hetzelfde geldt voor de instroom van covid-patiënten. Er zijn geen signalen dat de stijging afneemt. (ANP/LPCS)