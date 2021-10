Meer coronapatiënten in ziekenhuizen en stijgend aantal besmettingen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is dinsdag voor de derde dag op rij toegenomen, valt op te maken uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Verder meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat het aantal coronagevallen ook is toegenomen.