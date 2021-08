Meer coronapatiënten in ziekenhuizen terwijl besmettingen dalen

In de afgelopen 24 uur zijn negentien nieuwe patiënten opgenomen op de intensive cares in Nederland. Op de verpleegafdelingen werden 62 nieuwe opnames van mensen met Covid-19 geregistreerd. Het totaal aantal opgenomen coronapatiënten bedraagt 683, zestien meer dan zaterdag, blijkt zondag uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de intensive cares van de Nederlandse ziekenhuizen liggen nu 187 coronapatiënten, zes meer dan een dag eerder. Op de verpleegafdelingen gaat het om 496 mensen die Covid-19 onder de leden hebben, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er tien meer dan zaterdag.

Laagste aantal besmettingen

Het aantal coronabesmettingen is gedaald naar 2.350, blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het is het laagste aantal sinds 6 juli. Een week geleden werden er op zondag nog 4.611 besmettingen vastgesteld, de week daarvoor 10.191. In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 24.509 positieve tests, gemiddeld zo’n 3.501 per dag. (Skipr/ANP)